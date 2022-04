Catherine GAGE

En essayant de trouver des réponses à différentes questions, pendant mon parcours professionnel, au sien de Grands Groupes , j’ai rencontré le coaching, auquel je me suis formée avec passion, pendant un an, dans une école française, Alliance Coach, certifiée par Vincent Lenhardt, le pionnier du coaching en France.



Suite à quoi nous avons décidé de fonder Dir&Team.



DIR&Team accompagne l’Humain et les organisations, dans la valorisation de leur potentiel.

Pour cela nous utilisons le coaching et (ou) la formation qui se complètent et se fécondent mutuellement sur 2 axes :

• D'une part le développement de la personne (coaching individuel)

• Et d 'autre part l’amélioration des performances professionnelles (plutôt formations "coachantes")



Mes compétences :

Hôtellerie

Négociation commerciale

Prospection commerciale

Gestion de la relation client

Analyse stratégique

Tourisme

Transport Aérien

Coaching

Formation professionnelle

Congrés

Mice