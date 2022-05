Sandrine ROCHARD

Consultante & Coach professionnelle en développement commercial.

• Conseils en diagnostic et stratégie commerciale ;

• Conseils en management de commerciaux et de la force de vente ;

• Conseils en recrutement commercial).



Les valeurs de mon expertise commerciale se sont construites au fil de mon parcours professionnel pour progressivement me spécialiser dans l'accompagnement aux changements. Ce qui me permet aujourd'hui de parfaitement comprendre et servir ce type de mission ou il faut être continuellement au service de la performance et de l'efficacité commerciale.



Mes compétences :

Conseil

Management

Ecoute

Accompagnement

Empathie

Animation d'équipe

Mise en place et développement de la stratégie com

Recrutement

Développement commercial