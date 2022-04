Laurence LERAY

Sophrologue formée à l'Institut de Formation de Sophrologie, certifiée RNCP, j’ai déroulé ma carrière en entreprise dans le privé principalement dans le secteur de l'assurance.

Depuis 14 ans , formatrice en management j’accompagne des salariés dans des entreprises en transformation pour le compte d'organismes de formation qui me confie l'animation de leurs parcours de formation.

Parfois confrontée à des personnes en souffrance au travail, j’ai cherché une pratique simple qui concilie le corps et le mental pour dépasser les situations difficiles et mieux gérer ses émotions au quotidien.

La sophrologie est la réponse que je vous propose d’expérimenter.



Ma pratique s’adresse à des particuliers ou à des entreprises. Elle ne se substitue pas aux professionnels de la santé (médecins, psychologues ...).



Pour les particuliers, je choisis de vous permettre de pratiquer, dans votre cadre de vie, à votre domicile, pour que la sophrologie s’inscrire dans votre quotidien.



En entreprise, je propose des ateliers avec des formats d'une 1/2 journée ou de 45 minutes alternant théorie et exercices pratiques encadrés.



Adhérente à la Chambre syndicale de sophrologie, je m'engage à respecter les règles morales et éthiques qui sont définies dans le code déontologie.



Mes compétences :

Pédagogie

Management

Formation

