Laurence LERAY

Suite à ma récente installation à Bayeux, je souhaite m'investir dans un nouveau poste de RRH ou adjoint DRH et mettre mes compétences techniques et relationnelles, mon sens des responsabilités, ma droiture et mon enthousiasme au service de la performance d'une entreprise, au sien d'un groupe, d'une PME ou d'une ETI.



Mes compétences :

Droit du travail

Management

Négociation

Paie

Relations sociales

Rémunérations

Santé/Prévoyance

Projets RH

ANGLAIS TOEIC 2015 750 points

ALLEMAND-très bonne maîtrise-Conversation courante