Catherine GALLERAND

30 ans d'expérience dans le domaine du tourisme, et plus particulièrement, du tourisme social, je suis actuellement à la recherche d'un CDD saisonnier. Je suis mobile en France et à l'Etranger.

Après avoir assumé de nombreuses et importantes responsabilités, je souhaite, tout simplement finir ma carrière, avec les vacanciers, sur un poste d'exécutante dans les coulisses de leurs vacances.



Mes compétences :

budgets

Mon expérience

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Ciel Paye