Catherine GARRIDO

Mes compétences professionnelles, associées à l'expertise megAgence, permettent de satisfaire vos projets immobiliers, ainsi , je vous propose de vous accompagner, VENDEURS ou ACQUEREURS, dans toutes les étapes de votre démarche.



Dans le respect des “codes d'éthique” établis par le réseau, je m'engage de manière transparente, à vous tenir au courant de toutes les démarches que j'engagerai dans le cadre des mandats que vous me confierez.



J'accompagne également toute personne souhaitant se lancer dans l'immobilier en indépendant.



Pour plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter !