Catherine GARROUSTE

D'un tempérament vigoureux et convivial, je me suis au fil des ans, affirmée dans mon travail d'assistante de direction et j'ai développé mon sens relationnel, 1ère de mes qualités. j'ai un goût particulier pour l'échange quel qu'il soit; j'apprécie de travailler mais n'en fais pas mon unique but. J'organise ma vie autour de ma famille, mon travail et mes loisirs, en essayant de toujours faire au mieux pour chacun. j'aime goûter à tout dans tous les domaines : culinaires, cinématographiques, sportifs, professionnels, voyages, vestimentaires, rencontres .......



Mes compétences :

Word

Organisation d'évènements

Excel

Statistiques

Relation clients

Planification

Accueil téléphonique

Organisation du travail

Comptable Clients/Recouvrement

Facturation Clients

Assistance à la direction

Relances et négociations clients

Assistance comptable

Formation professionnelle

Négociation commerciale

Esprit d'équipe

Esprit d'initiative

Relations commerciales

Achats responsables