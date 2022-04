Muriel SPADI

21 ans d'expérience en pharmacie m'ont permis d'acquérir de nombreuses compétences et d'avoir un vif intérêt à évoluer dans le milieu de la santé, les techniques commerciales et les responsabilités.



Le domaine commercial, le sens des négociations, du service et du relationnel sont pour moi des moteurs de motivation, de progression et de développement.



Mes compétences :

Microsoft Word

Conseil

Vente

Adaptation

Communication

Négociation commerciale

Réactivité

Dynamisme

Organisation

Achats