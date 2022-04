Catherine GAUCHER

Mon parcours professionnel bien qu'orienté tourisme peut tout à fait s'inscrire dans un autre domaine d'activité puisque l'essentiel de mes missions étaient axées vers la vente.



J'ai travaillé une 10 d'années au sein d'un Tour Opérateur "Voyages Fram" en tant qu'agent de voyages. Ma mission principale était la vente de voyages réservée exclusivement aux agences de voyages. J'avais également en charge la Gestion des plannings hôteliers et aériens.



J'ai ensuite passé 5 années chez un tour opérateur spécialisé sur la Turquie en tant que responsable du call center



Enfin, pendant 15 ans j'ai exercé diverses fonctions au sein de la société Maeva, rachetée par pierre et Vacances en 2003. Dans ce groupe, j'ai développé et fidélisé une clientèle d'agences de voyages, de comités d'entreprises, et de laboratoires pharmaceutiques, avec pour missions essentielles la vente et l'organisation de voyages de groupes et de séminaires. Je possède donc une expérience significative en prestation de services, en relation clientèle, et dans la gestion d'un portefeuille clients pour le compte des commerciaux.



Je suis actuellement en recherche d'emploi et disponible immédiatement pour tous postes intégrant des missions administratives, techniques et commerciales, dans tous les secteurs d'activité.



Mes compétences :

COMMERCE

Communication

Communication interne

Édition

Evénementiel

Relationnel

Tourisme

Vente