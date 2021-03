Rémy DELAIRE

25 années d'expérience dans le conseil en système d'information RH.



Spécialisée dans le conseil RH, SIRH et en externalisation de la paie.





- Assistance à maitrise d'ouvrage RH (analyse fonctionnelle, pilotage projet, refonte des processus de gestion,...)

- Accompagnement au changement (changement de solution SIRH, mise en place de processus d'externalisation,...)

- Projet d'externalisation de la paie (étude de ROI, modélisation des processus)

- Développement de produit RH et Paie

- Analyse des tendances marchés et concurrents

- Définition et suivi des Roadmaps produit avec la R&D.

- Management des partenariats visant à enrichir loffre.

- Garantir la bonne diffusion de la valeur de loffre produit et services interne et externe

- Définition et réalisation des outils daides à la vente

- Réalisation des contenus experts pour diffusions diverses (livres blancs, site web)

- Coordination des sorties produits avec tous les acteurs concernés (consultants, avant-ventes, commerciaux, partenaires).

- Ambassadeur de loffre (interne et du marché) lors de salons, conférences, interviews et dactions auprès des influenceurs.



Mes compétences :

SIRH

Ressources humaines

COBOL