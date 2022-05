Laetitia POPULUS

Mon domaine de compétence : la Gestion des Ressources Humaines.



Une expérience de 6 années en qualité de généraliste Rh dans des structures très variées m a permis d'acquérir des compétences solides et diversifiées.



La diversité du travail en Ressources Humaines est intéressante et les challenges sont passionnants et permanents.



Mes compétences :

Ressources humaines

Droit Social

Rh

Recrutement

Formation

GPEC

Relations sociales