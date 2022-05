Anna POPULUS (SKOPLAK)

Passionnée par la culture et plus particulièrement par le milieu événementiel et ayant une expérience dans le tourisme, je souhaiterais travailler dans une institution en lien avec mes deux domaines de prédilection.



Mes parcours, personnel aussi bien que professionnel, mont amenée à vivre en Norvège, au Canada et en France, où je réside depuis diaz-neuf ans. Évoluer dans des cultures étrangères ma permis de développer un grand sens du contact et de la communication.



Mes compétences :

Gestion de projets

Spectacle vivant

Mobilité internationale