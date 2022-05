Templier FREDERIC

En quête d’un nouveau challenge comme adjoint DRH ou RRH pour accompagner une PME/PMI dans l’optimisation de son service Ressources humaines, je veux ainsi lui apporter mon expérience pour aider, conseiller, orienter les clients internes (managers, opérationnels et salariés) et l’aider dans son développement tant humain que Business.



Responsable RH depuis plus de 10 ans, je vous propose mon expérience professionnelle opérationnelle pratiquée en multi-sites, mono-site dans des activités industrielles et de services aux entreprises.



Mes compétences :

Administration du personnel/ supervision de la paie

Dialogue social / relations sociales / Gestion du disciplinaire

Développement des Ressources humaines/ Formation

Management d’Equipe pluridisciplinaire (jusqu’à 12 personnes)



J'ai une formation initiale en comptabilité/gestion des entreprises que j'ai complété par un Master RH

Je suis adhérent à l'ANDRH depuis plusieurs années



Qualités relationnelles – Fidélité, Rigueur, Autonomie, loyauté.



Mes compétences :

Contrôle de gestion

Contentieux social

Ingénierie de formation

Gestion du personnel

Développement des compétences

Relations sociales

Paie