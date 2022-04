François OREVE

François ORÈVE



Motivation, Formation, Coaching

De vos équipes commerciales et toute personne en relation avec vos clients :



Encadrement commercial, ingénieurs d'affaires, commerciaux, chargés d’affaires, secrétaires commerciales, bureaux d’études, techniciens de réalisation, techniciens de maintenance, service clients, etc.



* Élaboration et réalisation d'audits pour analyser et réorienter les modes d'animation et de management des commerciaux.



* Construction et animation de séminaires sur les thèmes du coaching de l'animation et du management des commerciaux.



* Organisation d'actions de coaching des managers : Suivi et vérification de la bonne utilisation des pratiques développées lors des séminaires.



* Élaboration et réalisation d'audits pour analyser et réorienter les méthodes, la rigueur et la cohérence des pratiques commerciales.



* Construction et animation de séminaires sur les thèmes de la prospection, l'investigation, la négociation, l'argumentation et l'organisation de suivi des clients.



* Organisation d'actions de coaching des commerciaux : suivi et vérification de la bonne utilisation des pratiques développées lors des séminaires.



* Conception et organisation d'actions pour l'acquisition d'une démarche méthodologique entre la fonction commerciale et la fonction marketing.



* Élaboration de stratégies marketing avec les équipes commerciales :

1. Construire une démarche commerciale commune et systématique.

2. Rationaliser l'argumentation en fonction de la cible client.

3. Savoir s'adapter à son interlocuteur en fonction de son pouvoir de décision et de son profil socioprofessionnel.

4. Construire son propre plan d'action marketing et organiser rationnellement ses démarches et son suivi.



* Élaboration et mise en œuvre d'une méthode de management des commerciaux par objectifs et d'évaluation de leurs performances.



* Conception et organisation d'actions "commandos" d'intégration et de motivation.



REFERENCES :

SDV (Groupe Bolloré) - DASSAULT AVIATION - KAUFMAN & BROAD - CANAL+ - BWT France - SOCOMEC - TRELLEBORG - SNGT – TAXI G7 - GROUPE COMAFRANC - SIEMENS – CERBERUS - H.S.B.C. - EUDOWEB - DÉLICES DU PALAIS - CREDIT LOGEMENT - YOKOGAWA - TNT LOGISTIQUE - ALLIA - 3 M - ALLIBERT - GROHE - HONEYWELL - LE BOURGET - MANE - OWA - LEDA - BRAN & LUEBBE - ROHDE & SCHWARZ - SERTIRU - ABEL BONNEX - CHARVET - GLENCO - INTERVOX - LA CORPO -



Mes compétences :

Ressources humaines

Développement commercial

Management

Marketing

Formation

Conseil

Accompagnement

Coaching

Innovation