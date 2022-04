Catherine GAULT

J'accompagne les dirigeants de TPE dans le développement de leur activité en Loire Atlantique.



Mon expérience en management, gestion de projets et gestion de la qualité, me permet aujourd’hui d’accompagner les dirigeants des Toutes Petites Entreprises (0-19 salariés).



En tant que membre du réseau Rivalis, je propose une méthode qui apporte de la visibilité et de la sérénité aux artisans, commerçants et chefs d’entreprises (aide à la prise de décision, gain de temps, augmentation du résultat).



Mes compétences :

Microsoft Office

Gestion de projet

Management

Qualité

Analyse de données