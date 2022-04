Catherine GAUTEYRON

Créée en 2010, cette entreprise de services en secrétariat et gestion est implantée dans la commune du Teich dans le département de la Gironde (33) à proximité d'Arcachon et de Bordeaux. Titulaire d'un BTS de secrétariat de direction et après avoir travaillé dans diverses entreprises et divers secteurs d'activités, je met à votre service mon expérience, ainsi que mon savoir-faire. Les valeurs de mon entreprise sont : simplicité, économie, et garantie. Confiez-moi vos missions administratives, prises de rendez-vous, réception d'appel, facturation, préparation de devis ou encore préparation de documents pour le comptable.