Stéphane Blanc

Madame, Monsieur,



Mon profil : 50 ans, vingt-sept années dexpérience dans le commerce, dont huit ans en magasin et dix-neuf années en tant que commercial terrain en direction des entreprises et de la vente en BtoB.



Mes expériences de commerçant et de commercial terrain rompu à la négociation et à la gestion, parmi différentes entreprises et vingt-six années passées dans les différentes facettes de la vente, est une bonne expérience et un savoir-faire à mettre au service dune entreprise innovante et réactive.



Jai une solide expérience de dix-neuf années de la vente auprès des entreprises TPE-PME-PMI et ETI et grand compte et la gestion et le management dun secteur commercial grand sud-ouest en home office.



J'ai une bonne connaissance dans la relation client et le développement de réseau et le tissu économique du sud-ouest et je serai heureux de mettre mon expérience et mon savoir-faire au profit d'une entreprise commerciale.



Mon sens du concret, des priorités de lorganisation, ma ténacité, mon relationnel et mon enthousiasme font de moi un commercial efficace, avec des expériences significatives réussies, dans la vente de service complexe aux entreprises et dans la vente de produits technique dans divers domaines activités.



De tempérament commercial et autonome, véritable développeur de business et avec une solide expérience de la vente en BtoB et la gestion dun secteur grand sud-ouest, ce qui est un plus pour vous garantir la réalisation des objectifs, fidéliser la clientèle et répondre à ses attentes.



Dune grande adaptabilité et polyvalence, qui me permet de prendre rapidement mes fonctions au sein dune entreprise et dun service commercial, je maîtrise parfaitement les nouvelles technologies et les nouveaux médias de communication et les logiciels métiers, qui sont aujourdhui un outil de travail essentiel pour une entreprise moderne et dynamique.



Intéressé par mon profil qui correspond en tout point à vos attentes, rencontrons-nous pour me présenter de vive voix.



Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.



Stéphane Blanc



Mes compétences :

Prospection téléphonique

Prospection terrain

Gestion de portefeuille clients

Gestion de projet

Prospection de prescripteurs multi marchés

Techniques de vente

Attaché commercial BtoB

Gestion de la relation client

Technico commercial BtoB

Création d'entreprise

Création de fichier

Assistanat commercial

Utilisation d'un CRM

Maîtrise de l'informatique

Vente de logiciel

Vente de logiciel en mode SaaS

Externalisation des données, GED, CRM

Négociation commerciale

E-commerce

Travail en équipe

Gestion d'une équipe commercial

Maitrise du pack office

Travail en Home Office

Responsable commercial

Gestion d'un secteur grand sud-ouest

Développement commercial

Marketing et communication