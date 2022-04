Catherine GAUTHIER

Compétences professionnelles



Audit d'une PME : finance

Demande de permis frontalier/expatrié

Etablissement contrat de travail Suisse/France

Gestion des salaires

Gestion des appels d'un standard téléphonique

Gestion des informations et documentations internes et externes

Gestion de l'accueil : clients, visiteurs

Gestion et tenue de l'agenda directorial, préparer et organiser les réunions et des déplacements (convocations, réservation de salles, ...)

Gestion de l'administration générale : rédaction, courrier, classement

Gestion des stocks

Prise de procès verbaux (technique d'écriture rapide, dictaphone, normes rédactionnelles)

Saisie et mise en page des courriers et factures

Gestion et suivi des dossiers

Back office et reporting des écritures comptables

Maîtrise du pack "Office "

Maîtrise navigation Internet

Anglais niveau C1



Mon cursus professionnel a démarré auprès du Crédit Agricole, en premier comme caissière principale puis en évoluant vers un poste de chargée de clientèle. Outre toutes les tâches inhérentes à un guichet bancaire telles que, retrait/versement d'espèce, virement bancaire, change etc..., j'ai suivi des formations internes afin de promouvoir et vendre les produits bancaires que ce soit dans le milieu de l'épargne ou du domaine hypothécaire en passant par les placements boursiers. J'ai ainsi eu l'opportunité d'apprendre toutes les méandres du système bancaire. Cette formation complète en interne et externe, (c'est là que j'ai passé mon CAP d'employée de banque), m'a donné l'opportunité de travailler chez Warburg Soditic, à Genève, entreprise financière spécialisée dans l'émission des emprunts étrangers émis en Suisse. Mon travail est devenu beaucoup plus spécialisé puisque je m'occupais du remboursement des coupons auprès des bénéficiaires. Ce travail au sein d'un service Back Office, OST m'a amenée vers les réconciliations comptables " titres et bourses ". Warburg ayant cessé son activité, j'ai été engagé au Crédit Suisse, pour m'occuper des réconciliations " titres et bourses ", pour les comptes " nostro". ma mission s'est terminée lorsque mon époux a été muté à Zurich.

Par la suite, je me suis offerte le luxe d'accepter des missions d'intérim, dans différents secteurs, en attendant la naissance de mon premier fils.

De ces diverses missions, j'ai commencé à appréhender le travail de secrétariat. Lorsque j'ai voulu reprendre une activité complète, la Banque de Camondo, banque en formation cherchait à la fois une secrétaire et une employée BO. C'est dans cet établissement que j'ai tout appris du fonctionnement du secrétariat de direction, m'occupant des agendas des 3 directeurs, du secrétariat courant, de la tenue d'un standard téléphonique, mise en place de meetings etc...

Suite à la mutation de mon époux en région parisienne, j'ai quitté la Suisse et ai choisi de travailler pour un consultant en informatique depuis mon domicile. Cela consistait surtout à gérer son emploi du temps privé et professionnel, organiser et assister aux repas "d'affaire", ce qui m'a permis de maintenir mon niveau d'anglais. Ensuite je rédigeais les comptes rendus en français et en anglais.

Lorsque nous sommes revenus en Haute Savoie, j'ai travaillé quelques mois en tant que secrétaire dans une agence immobilière.

Puis, après la cessation d'activité de cette agence, j'ai suivi plusieurs formations afin d'accréditer mon travail de secrétariat.

Suite à cette période de remise à niveau, j'ai intégré divers postes de travail : immobilier, Enseigne La Poste.

Actuellement, je travaille au sein d'une TPE genevoise. Mon cahier des charges comporte notamment la tache de redresser financièrement l'entreprise sise en France, puis celle en Suisse. Travail extrêmement gratifiant et complexe....