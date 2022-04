Catherine GAUTHIER

Créatrice de jeux de société et de jeux éducatifs .



Pour les jeux de société : Le Jeu de L'APERO (Médaille D'argent au concours Lépine de Paris), L'APERO sans ALCOOL , Les Dés D Apéros, Les Dés D Amoureux...Simples, rapides, très conviviaux, ils mettent de l'ambiance en quelques minutes, des remèdes antimorosité , pour jouer en famille ou entre amis . A la maison , au bureau, sur la plage...



Pour les jeux éducatifs :Une méthode d'apprentissage des Tables de Multiplication et d'addition, qui allie mémoire visuelle , Auditive et l'action , les trois réunis permettent à l'enfant de mémoriser ses Tables de façon ludique et autonome en un clin d'oeil! La meilleur façon pour les enfants d'acquérir les bases de calcul mental et de devenir des petits champions en calcul mental. Le Multifado pour les Tables de Multiplication, L'Addifado pour les Tables D'Addition ces méthodes sont présentées dans un petit cartable vert pomme transportable partout , élaboré avec la collaboration de professeurs de CP et CE1 , testé et adopté par des orthophonistes et des professionnels de l'enseignement Grâce à cette méthode les enfants ne souffriront plus en apprenant et deviendront des petits champions en calcul mental .Ces Derniers viennent de sortir , et seront en vente exclusivement sur Internet surArray .



J'ai créé ma société coolgame en 2005 afin de pouvoir commercialiser mes jeux , et je suis ravie de l'avoir fait . Tous les jeux que je commercialise sont fabriqués en France .

Les petits cartables sont entièrement recyclables , et les cartes utilisent un papier venant de forêt gérées durablement.

Les Dés viennent du Jura , les coffrets Apéros sont fabriqués près de Lyon. Nous avons le savoir faire , biensûr les coûts de fabrication sont plus élevés , mais c'est un choix personnel , Ma société n'a que des créations Françaises de Fabrication Française.



