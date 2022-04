Catherine GAVENC

Mon parcours professionnel a été guidé et inspiré par des valeurs de solidarité, d’initiatives et d’esprit d’entreprise au sens le plus noble du terme.

J’ai milité pour ces principes dans la formation, la communication et le développement de partenariats avec la volonté indéfectible de surmonter les préjugés, partager les valeurs et créer les liens entreprise défense.

Et c’est tout naturellement que j’ai intégré la Réserve citoyenne au sein de la Gendarmerie auprès du délégué aux Réserves.

J’accompagne et pilote depuis 3 ans la JNR (journée Nationale du réserviste) dans laquelle je mets à l’honneur la Gendarmerie.

Ma nomination en tant que Vice-Présidente au sein de l’Anorgend m’a permis de faire connaître le rôle de la réserve citoyenne comme relais indispensable de la réserve opérationnelle et de l’active.

Nous sommes 700 réservistes citoyens en gendarmerie, volontaires bénévoles, recrutés dans le monde civil pour le maintien et le renforcement du lien Armées Nation.

La boucle est faite avec mes missions de CRED auprès des acteurs socio-économiques afin de favoriser durablement le partenariat Entreprise-Défense en faveur de la réserve militaire, et d'assurer la médiation de premier niveau entre les employeurs, les réservistes et les forces armées. En liaison avec tous les partenaires régionaux et départementaux de la vie militaire, économique et sociale, accrédité auprès du président du conseil économique et social régional et de l'officier général de zone de défense, nous sommes la cheville ouvrière du partenariat.



Mes compétences :

Communication

Conduite du changement

Gestion de projet

Management

Banque

Formation

Défense nationale

Ressources humaines