Catherine GÉ-JOLLY

Je suis en recherche active d'un emploi dans le domaine des ressources humaines et particulièrement en lien avec la gestion des compétences des collaborateurs.

Professionnelle expérimentée dans ce domaine, j'ai géré un dispositifs de formation sous le contrôle du Conseil Régional par délégation de service public dont voici une présentation :

- conduite et contribution active à la réflexion stratégique,

- pilotage et coordination des actions incluant les pratiques d'alliance, de co traitance et de partenariat.

- mise en place et maintien de relation commerciale avec l'environnement, les employeurs potentiels. représentation et promotion de l'entreprise.

- gestion administrative, gestion de la préparation à la paye, gestion financière du dispositif

- ingénierie de la formation et financement de la formation dans le cadre de l'individualisation des parcours et de la sécurisation de la formation tout au long de la vie

- élaboration des cahiers des charges ou réponses à appels d'offre

- développement de comportements éco citoyens par l'individualisation des réponses et le développement par compétences.



Mes atouts : mon professionnalisme, mes multi compétences, mon engagement aux valeurs portées par l'entreprise et mon attachement aux pratiques de co construction et d'individualisation (valeurs respectueuses des qualités des collaborateurs et permettant leur épanouissement dans l'entreprise et donc leur mobilisation).



mes compétences complémentaires : excellentes capacités en communication écrite et orale, maîtrise de l'informatique et des NTIC, curiosité intellectuelle, adaptation et réflexion.



Mes compétences :

Force de proposition

Gestion administrative

Gestion des compétences

Financement de projet

Communication

Ingénierie de formation

Ingénierie pédagogique

Gestion de la relation client

Management

Gestion des ressources humaines