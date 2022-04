Catherine GEAY

J'ai le niveau BAC en Secrétariat, j’ai pu me professionnaliser dans ce métier à travers des expériences grandissantes. J'ai évolué dans des emplois et des secteurs divers.

Cette diversité m'a conduit à développer des compétences importantes dans divers domaines.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Secrétariat

Microsoft Word

Informatique

Accueil physique et téléphonique

Internet

Bureautique

IBM AS400 Hardware

SAP

Siebel