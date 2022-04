Catherine GÉMON

Assistante administrative et/ou commerciale, j'aime mon métier pour sa diversité.

Mes qualités, bonne faculté d'adaptation, aisance relationnelle et surtout grande conscience professionnelle.

Mes compétences, appliquées avec organisation, réactivité et respect.

Ma force, un parcours riche et varié.

Mon but, l'entière satisfaction du client.

Ma motivation, la valorisation de l'image de mon entreprise.

De l'expérience, oui, pour vous apporter un service de qualité et participer au dynamisme de votre société.

Cordialement



Mes compétences :

Gestion administrative

Suivi commercial et administratif

Assistance administrative

Assistance client

Assistanat de direction

Assistanat commercial

Microsoft Word

Microsoft Excel

IBM AS400 Hardware

MOT Testing