Catherine GEREST

Après avoir suivi des études supérieures dans des domaines aussi variés et passionnants que le management d'entreprise, le marketing, la communication ou encore le tourisme, j'occupe actuellement un poste de conseillère voyages dans le Var.



Enrichie d'une première expérience dans le secteur de l'hébergement touristique, j'ai pu développer des qualités relationnelles tout en exploitant mon savoir-faire.



De nature entreprenante et responsable, je possède un fort esprit d'équipe qui me permet d'entretenir d'excellents rapports avec mes collaborateurs.

Mes proches disent de moi que je suis une personne ambitieuse, rigoureuse et créative.



De plus, je parle couramment le polonais (langue maternelle). J'ai un bon niveau d'anglais (905 pts au TOEIC) et un niveau correct en espagnol.



N'hésitez pas à me contacter si mon profil vous intéresse.



Mes compétences :

Agent de voyages

Communication

Evénementiel

Hôtellerie

Management

Marketing

Polonais

Recherche

Tourisme

Voyages