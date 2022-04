Catherine GESBERT

Déléguée hospitalière et spécialistes depuis 12 ans, j’ai réalisé de nombreux lancements de produits. Mon adhésion, ma fidélité et mon sens de l’organisation confirmé au sein de diverses entreprises, s’exprime à travers la réussite de mes missions.



Respect et règlementation, assurer la promotion du médicament et conseiller, connecter les besoins et enjeux de façon pertinente en lien avec les acteurs internes du laboratoire font partit de mes valeurs. Piloter un plan d’actions en fonction des objectifs régionaux, développer des projets avec les acteurs de santé spécialistes, hospitaliers, pharmacies et officines sont portés par mon esprit de compétition, mon sens de l’adaptation et de l’écoute.



A ce titre, au sein d’APTALIS, j’ai réalisé de nombreuses performances qui ont permis, par exemple, l’implantation d’Izinova© à hauteur de +10,32% de Part de Marché à 7 mois pour une France à +9,46% et du Pylera© avec une évolution unitaire de +57% à 1 an pour une France à +28%.



Mon expertise sur le bon usage, la bonne prise en charge des patients, le travail collaboratif a contribué à une augmentation du Chiffre d’Affaires de l’entreprise et de sa valeur ajoutée au sein du Groupe.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel