Catherine GHERON

Aprés des etudes de droit a strasbourg puis à paris ( DESS de criminologie ) le hasard des rencontres et de la vie m'a conduit a exercer la profession d'agent immobilier.l'essentiel de mon activité est de la transaction d'appartements mais j'assure ausssi quelques locations ( generalement triées sur le volet ) .En plus de mon activité j'exerce comme conseiller prudhomme ( employeur à Paris ( ce qui me fait revenir a l'origine de mes etudes ).je pense connaitre assez bien mon metier, je pense avoir un bon contact et une bonne ecoute de mes clients.