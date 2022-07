MON PROFIL :

Ne sachant par lequel commencer (le droit ou le gauche), j'avais à mon arrivée sur viadeo essayé d'insérer mon portrait, qui s'étant réduit à une micro photo, soit l'essence de l'apparence, m'avait dissuadé d'insister, enfin après de nombreuses années, je suis parvenu à mettre une image de "profil"...

Quant au parcours de l'itinéraire d'un kiné peu classique, où l'initier ?

Peut-être en soixante-huit, au quartier latin, où nous cherchions avec quelques copains sous les pavés à refaire vivre la campagne dans la ville ?

Le bac en poche, m'ouvrant les portes universitaires, je rendai visite à Mr. René Simon, pour préparer une carrière de saltimbanque, celui-ci me disant en sortant : "vous travaillerez directement avec moi", je résiliai illico mon sursis, afin d'essayer de marcher au même pas que d'autres, pendant un an... Malheureusement cette année là le maître des planches rendait l'âme, du coup ne pouvant plus soigner avec la voix, je choisis de soigner avec les mains.

Parallèlement et au-delà de mes études kinésithérapiques, nécessaires et suffisantes pour me permettre de gagner ma vie sur le dos des autres, j'entrepris d'apprendre tout ce qu'on ne voulait point que je connaisse : l'ostéopathie, la médecine chinoise, puis la sophrologie que j'enseignerai en tant que directeur de l'école d'Ile-de-France sur la nomination de son fondateur...

Ce qui fait que j'aurai le plaisir de ne jamais exercer de façon tout à fait classique, commençant par le cadre 100% hors conventionnel très spécialisé et hyper équipé, pour le poursuivre dans un cadre à 100% remboursé, sans cabinet, à domicile, au soleil, au bord de la grande bleue qui m'a vu naître, avec pour soigner uniquement mes mains et ma voix...

et puis aussi pour peindre un peu :

Sites artistiques personnels :

Jean-Pierre Missistrano Aquarelles, Peintures et Photographies :

http://jpmissis.wix.com/jpmissistrano-1

Sur Art majeur :

http://www.JeanPierreMissistrano.com

Les aquarelles sur "La galerie des Internautes :

http://www.galeriedesinternautes.com/index.php/artiste/galerie/356

Mes compétences :

Gériatrie

Neurologie