Catherine GHIO

"Une aventure professionnelle….je facilite la communication d’un événement collaboratif dans un univers qui peut être complexe en mobilisant et catalysant les idées ainsi que les énergies, en développant l'esprit d'équipe renforcé par le biais d’événements à caractère social et sportif, je fais circuler l’information, je peux orienter vers des solutions adéquates, je formule des commentaires positifs et efficaces, je clarifie les rôles et les responsabilités de chaque intervenant, je dénoue les situations."



Et bien d'autres choses encore...

- Je suis fiable et rigoureuse

- Douée d'une aisance relationnelle (une sorte de plugg and play inné) d'un grand sens de l'écoute

- Vous pouvez compter sur moi pour organiser, anticiper, gérer les priorités

- Je sais conduire des réunions, partager les informations et transmettre les décisions

- Capable de m'adapter à des interlocuteurs variés et/ou distants

- Je sais rester discrète et secrète sur les données confidentielles

- Toujours ouverte aux idées nouvelles

- Capacités d'expression, créativité

- Sens de l'analyse et de la synthèse

- J'ai de l'expérience dans différents secteurs d'activités : informatique, pharmaceutique, édition, gestion de biens, bâtiment et chimie



Quelle aventure, n'est ce pas ?

Déterminée à offrir mes services à qui saura reconnaître et utiliser mes compétences et mes talents