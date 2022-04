Catherine GHYSEL

Expérimentée dans l'accompagnement des personnes malades et vieillissantes.

Respect profond de la personne âgée, réel ressenti à son contact, à l'écoute de ses besoins et de son histoire de vie, capacité à prendre distance en toute empathie.

Grand sens organisationnel tourné vers la collaboration et la coordination d'équipe, gestion du temps et du stress, facilité d'adaptation et d'anticipation des besoins du patient et de l'autorité.

Désir d'apprendre et de rester formée, connaissance du réseau institutionnel, bonnes capacités rédactionnelles, spontanéité et stabilité dans le travail.



Mes compétences :

Animation

Gériatrie

Groupes de parole

Handicap mental

Neuropsychologue

Psychologue

Psychologue clinicienne

Soins palliatifs