Catherine GICQUELLO LE STRAT

Depuis 03/2019

Responsable communication, Mairie de Ploemeur

Depuis 10/2008

Chargée de communication, Mairie de Ploemeur

(17 000 habitants, service de 3 personnes)

> Stratégies de communication : plans de communication, charte graphique ville et déclinaisons par service et supports

> Community Management

> Relations publiques et événementiels : organisation et coordination d’événements

> Conception - rédaction / prises de vue - suivi de fabrication : magazine municipal, gazette interne et nombreux supports de communication



Mes compétences :

Gestion de projet

Relations publiques

Création graphique

Rédaction

Relations Presse

Communication

Internet

Communication publique

Web

Communication visuelle

Community management

Blogging

Réseaux sociaux