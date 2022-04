Catherine GILABERT

Conseil,assistance à vérification de comptabilité et contentieux sont les trois mammelles du fiscaliste.



J'ai longtemps exercé ces différentes missions à forts enjeux financiers auprès de grandes sociétés en qualité d'avocat.



De nouvelles aspirations et une opportunité de carrière m'ont poussée à entamer une thèse et me réorienter vers l'enseignement auprès d'étudiants en master de management.



Mes compétences :

Fiscaliste

Enseignement

Droit