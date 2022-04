Catherine GILLONNIER

Passionnée de nature et de technique, j'ai acquis une connaissance approfondie du marché des espaces verts professionnels (paysagistes, collectivités, golfs, horticulteurs, pépiniéristes...). Je développe aujourd'hui mes compétences dans le domaine du biocontrôle.

- Responsable technique et commerciale grands comptes

- Mise en place et animation de réseaux de distribution

- Marketing stratégique et opérationnel





L'innovation et la création de valeur dans une logique de développement durable s'accordent à ma curiosité, mon esprit d'analyse et mon sens pratique !





Mes compétences :

Lancement nouveaux produits

Espaces verts

Innovation, création

Animation réseau national de partenaires

Marketing stratégique et opérationnel B to B

Ventes et marketing

Autonome et responsable

Coordination et management de projet

Gazons

Phytosanitaires