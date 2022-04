Marcelo RAVAGNANI

Consultant à l’international dans le domaine des Technologies d’Information (TI) : management, stratégie, avant et après ventes et transformation informatique.



• Avant-ventes et Consulting :



o Elaboration de l’architecture et du design des Solutions d´Externalisations des TI ;

o Conception, définition de l’architecture et mise en œuvre des rationalisations, consolidation et virtualisation des Data Centers ;

o Consulting dans la stratégie des TI et utilisation d’Oracle Cloud Computing et Oracle Cloud Services;

o Connaissance des Méthodes de Consulting TI HP et IBM ;

o Présentation et négociation commerciale des solutions TI.



• Après-ventes :

o Activités d’après-ventes de support logiciels et des matériels Oracle.



• Management :

o Gestion de projets des TI multiculturels (Europe, Amérique Latine, EEUU) et multi-ressources fondée sur des disciplines PMI.;

o Gestion, formation et collaboration avec des équipes virtuelles multi-pays ;

o Gestion financière et technique des contrats d’externalisation des TI ;

o Expérience dans les architectures d'entreprise, en utilisant les méthodes TOGAF et Zachman ;



• Techniques :

o Expertise dans les Infrastructures de Management temps réel ;

o Maîtrise des disciplines ITIL-ITSM pour la restructuration, la gestion du développement des services et l’analyse et amélioration des processus TI liée au business;

o Expertise dans les phases de transition et de transformation pour l’externalisation en utilisant des méthodes HP et IBM ;

o Expérience avec plusieurs logiciels Oracle (Database, ERP, Data Warehousing, CRM, Cloud Management, Dataguard, Entreprise Management, Middleware, Siebel), IBM Tivoli, HP Openview, VMWare, Unisys RTI Tools, Hyper V, MS Office, Notions sur SAP ; Connaissance des systèmes de production Oracle Exalogic, Exadata et Exalyctics ;

o Capacité d’Ingénierie et maîtrise des TI multiple-technologies et multiplateformes ;

o Certifié ITIL V3 Foundation, TOGAF et Project Managemet (PMI).





Mes compétences :

IT Project Management

Architecture d'Entreprise

Cloud computing

Virtualisation

Outsourcing

ITIL Foundation V3

Après-vente

Stratégie IT

Conseil IT

DCIM - Data Center Infrastructure Management

Avant vente

Togaf

Gestion des services informatiques

Oracle Database

Tivoli Storage Manager

Mainframe IBM