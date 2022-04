Catherine GIRARD

Une passion pour le voyage, le patrimoine bâti, les découvertes culturelles… au service de l'édition touristique.



Mon offre de missions :

www.texte-et-image.fr

- gestion de projet, coordination éditoriale, secrétariat d'édition, rédaction d'accroches touristiques, notices documentaires, contenu web, rewriting, relecture-correction ;

- maquette, mise en page selon charte graphique.



Mes références…

Guides touristiques :

- Le Guide Vert, Week&Go, Le Carnet, Patrimoine de France, Michelin Travel Partner (Paris)

- GEOGuide, Gallimard (Paris)

Organisme culturel :

- musée des Confluences (Lyon)

Communication :

- Logomotif (agence de graphistes, Lyon)

- OPPBTP (Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, Paris)



Pratique expert d'InDesign, QuarkXPress, Illustrator, Photoshop et Microsoft Office (Mac ou PC).

Formation aux " Fondamentaux de l'édition numérique " suivie à l'Asfored.

Auto-formation en HTML5 et CSS3 (conception et codage de mon site web).



Mes compétences :

Secrétariat d'édition

Coordination éditoriale

Rédaction de contenus web

Mise en page