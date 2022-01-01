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Catherine GIRARD

PARIS

Election présidentielle 2022

RETROUVEZ GRATUITEMENTLe résultat de la présidentielle à Paris dimanche 10 avril à partir de 20 heures.

En résumé

20 ANS D'EXPERIENCE EN VENTES ET ADMINISTRATION DES VENTES EXPORT DANS UN ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL MULTINATIONAL - TRILINGUE ANGLAIS ALLEMAND FRANCAIS.

MON OBJECTIF EST DE REJOINDRE UNE ENTREPRISE QUI ME PERMETTRE DE RENOUER AVEC UN ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL, ET DE METTRE AU SERVICE DE CETTE ENTREPRISE MES COMPETENCES DANS LE CADRE D'UNE FONCTION D'ADMINISTRATION DES VENTES EXPORT.

Entreprises

  • DELE SERVICES - Dirigeant d'entreprise

    2010 - maintenant Création d'une société de services à domicile et aux professionnels. Société de 10 salariés :
    Ouverture et développement commercial de l'agence.
    Gestion administrative et financière de l'agence.
    Recruter, former et superviser l'ensemble des salariés.
    Gestion de la relation client et des plannings d'intervention.

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Pas de formation renseignée

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