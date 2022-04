Catherine GIRARD

20 ANS D'EXPERIENCE EN VENTES ET ADMINISTRATION DES VENTES EXPORT DANS UN ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL MULTINATIONAL - TRILINGUE ANGLAIS ALLEMAND FRANCAIS.



MON OBJECTIF EST DE REJOINDRE UNE ENTREPRISE QUI ME PERMETTRE DE RENOUER AVEC UN ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL, ET DE METTRE AU SERVICE DE CETTE ENTREPRISE MES COMPETENCES DANS LE CADRE D'UNE FONCTION D'ADMINISTRATION DES VENTES EXPORT.