Catherine GIRARD

Ladurée : une stratégie en douceur(s) – Etude de cas – CCI Dijon – à paraître 2011 Le droit a toute sa place dans l’évaluation de la valeur d’une marque – Article - Les Echos / Le cercle http://lecercle.lesechos.fr/economie-societe/societe/droit/221139040/droit-a-sa-place-evaluation-valeurmarque L’homme, le temps et le luxe – Les hommes affichent leur goût pour les montres de luxe - Article - Cahiers de Recherche de l’ISC http://www.rechercheisc.com/?id=511 Vite, un GPS pour les IGP - Les labels qualifiants n’ont pas tous le même niveau de garantie - Article - http://www.omnidroit.com 2009 Dépôt n’est pas sécurité. Source, gamme, produit, toutes les marques n’ont pas la même protection juridique Article – La Revue des Marques –laviedesmarques@ilec.asso.fr La sécurisation juridique des marques dans le domaine de la gastronomie et de l’industrie alimentaire - Article CEREN – ESC Dijon - http://www.escdijon.eu/fr/ceren/principes/index.asp La dégénérescence de la marque, ou la rançon du succès : l’application de l’article L. 714-6 menace les marques faibles. Article – http://www.omnidroit.com Les secrets de l’éternelle jeunesse : l’application conjuguée des articles L.712-9, L.714-5 et R.712-25 CPI - Article - http://www.omnidroit.com 2008 Protéger sa marque – Editions Francis Lefèbvre – Collection Dossiers Pratiques – Livre – 407 pages http://www.efl.fr/opencms/opencms/juridique/ouvrages/Proteger-sa-marque.html Le secteur de la lingerie en France – Eurostaf / Groupe LES ECHOS – Collection Dynamique des Marchés. 134 p. http://www.eurostaf.fr/fr/catalogue/etudes/sectorielles/luxe-mode-beaute/lingerie/presentation.html 2007 La licence dans les stratégies de croissance des maisons de luxe – Eurostaf / Groupe LES ECHOS - Collection Dynamique des Marchés, 139 p. http://www.eurostaf.fr/fr/catalogue/etudes/sectorielles/luxe-mode-beaute/strategies-licence-dansluxe/presentation.html 2006 Les stratégies de croissance des maisons de luxe : brand stretching et arbitrages – Cahiers de Recherche de l’ISC - Article. http://www.rechercheisc.com/?id=511 2005 Le marché de la lingerie en France – Eurostaf / Groupe LES ECHOS – Collection Dynamique des Marchés, 156 p. Le customer relationship management dans le luxe – Les Cahiers de Recherche de l’ISC – CRISC - Article http://www.rechercheisc.com/?id=126 2004 Co auteure : Les stratégies des groupes mondiaux du luxe – Eurostaf / Groupe LES ECHOS - Collection Perspectives Stratégiques et Financières http://www.eurostaf.fr/fr/catalogue/etudes/sectorielles/luxe-mode Le renouveau des stratégies de licence dans le Luxe – Eurostaf / Groupe LES ECHOS - Collection Dynamique des Marchés, 108 p. 2003 Le CRM dans le secteur du Luxe – Eurostaf / Groupe LES ECHOS – Collection Dynamique des Marchés, 93 p.



Publications antérieures : Chapitres sur les marques - MEMENTO « Communauté Européenne » 1991, 1993, 1995 – Editions Francis Lefèbvre



