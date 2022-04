Catherine GLATIGNY

Maîtrise des outils d’amélioration continue: Kaizen, 5S, SMED, Kanban.

Chef de projets organisationnels et techniques.

Garante de l’efficacité des processus Qualité de l’unité: référentiels ISO 9001 et 9100

Management hiérarchique (jusqu’à 60 personnes) et transversal.

Anglais courant et utilisation des outils MS OFFICE.

Organisée, dynamique et tenace.



Mes compétences :

Amélioration continue

Qualité

Gestion de projet

Aéronautique

Management

Production