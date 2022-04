Catherine GOHIER-GOURGAND

Après l'obtention de mon BTS et à l'issue du stage obligatoire dans le cadre de ce diplôme, il m'a été proposé un poste de secrétaire de direction au sein de la Société DELATTRE-BEZONS spécialisée dans la construction de réservoirs de stockage.

Après quelques années à la Direction des Chantiers ainsi qu'à la Direction commerciale, il m'a été proposé le poste d'assistante de coordination de la cellule Nigéria dont les principales tâches étaient l'organisation des expéditions de matériel ainsi que la gestion du personnel expatrié. J'ai bien évidemment approfondi et mis en pratique mes connaissances en anglais et en espagnol.

Ayant acquis une solide expérience en qualité d'assistante de direction, j'ai été désireuse d'élargir mon niveau de compétences et ai recherché un emploi qui répondrait plus à mes attentes. J'ai donc intégré le groupe OGF en mai 1994 en qualité d'assistante de direction.

En juillet 2001, j'ai accepté le poste d'assistante de direction à la Direction des Investissements et de l'Immobilier. toujours au sein du groupe OGF. Outre les tâches d'assistanat classique, j'étais en charge de la tenue du site Intranet qui regroupe toute la structure du Groupe. J'étais également en charge du suivi des demandes d'investissements émises par le réseau OGF.

Toujours dans un souci de progression, j'ai quitté le groupe OGF en octobre 2006 pour intégrer une structure d'ingénierie, OGER INTERNATIONAL, ayant des activités tant en France qu'à l'international. Je collaborais directement avec le Directeur Stratégie et Développement. Outre des tâches d'assistanat classique, j'assurais l'interface entre la direction et les responsables d'affaires, mais également avec nos différentes agences au Maroc, en Tunisie, en Chine, aux Emirats Arabes Unis et en Arabie Saoudite. La direction axant son activité sur le développement, j'organisais des salons et manifestations visant à mieux faire connaître notre entreprise en France et à l'étranger. En 2013, j'ai rejoint les départements Architecture et Décoration de cette même entreprise. J'y travaillais en étroite collaboration avec le responsable de ces départements et assurais également au quotidien, la logistique pour 30 personnes dans des domaines très variés.

Les projets que nous traitions étant essentiellement des projets luxueux, j'étais en charge d'organiser la venue de hauts dignitaires et des clients de haut niveau.

En Janvier 2018, l'entreprise souhaitant développer son périmètre commercial, on m'a proposé d'intégrer la Direction France et Europe de l'Ouest en qualité d'assistante de direction mettant ainsi les compétences que j'avais acquise durant mon parcours professionnel au profit d'une direction en plein essor. Ma proactivité ainsi mes qualités relationnelles et organisationnelles sont essentielles pour dynamiser les efforts de chacun.



Mes compétences :

Microsoft Outlook

Lotus Notes/Domino

Microsoft Office

Consolidations

Adobe Photoshop

Gestion administrative

Organisation d'évènements

Organisation du travail