Mes 12 ans d'expérience dans le tourisme au sein d'un tour opérateur m'ont permis d'acquérir de bonnes connaissances dans divers domaines (technique, production et commercial) et de mettre à profit un sens du service. Cette expérience m'a conduite à tenir plusieurs postes : assistante technique, agent de vente/réservation puis celui de forfaitiste.

Organisée et rigoureuse, je mets mes compétences à votre disposition.