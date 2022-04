Catherine GONTHIER

Je suis Ingénieure de l'Ecole Polytechnique Féminine en informatique et électronique.



Je pilote des projets transverses sur les systèmes d'information avec les maîtrises d'ouvrage et d’œuvre dans les secteurs de l'assurance/banque, de la grande distribution, de l'industrie et des télécommunications.



Mes principales compétences sont : la coordination d'équipes, l'assistance à la MOA, l'analyse et la synthèse des besoins du client, le pilotage des budgets, des délais et des risques, l'animation des réunions et des comités de pilotage, le reporting, l'organisation des déploiements, la conduite et l'accompagnement aux changements, le respect de la méthodologie du cycle projet ,...



Mes compétences :

AMOA

Chef de projet

Conseil

Coordination

Coordination d'équipes

Formation

Informatique

Marketing

Organisation

PMO

PRA

Processus qualité

Production

Qualité

Relation Client

Santé

Systèmes d'Informations

Project Management Office