Catherine GORRY

De formation comptable générale, j'ai exercé pendant plus de 20 ans dans une entreprise de 80 salariés comme assistante comptable puis paie. Mon parcours professionnel me permets de prendre en charge la comptabilité générale, les factures d'achats jusqu'au paiement, la gestion d'un portefeuille clients jusqu'à la relance des impayés, les payes, les déclarations de charges sociales. De part mon organisation, ma rigueur et ma motivation me permettent d'évoluer dans mon travail.



Mes compétences :

Comptabilité

Paie Gestion des Ressources Humaines

Réactivité et sens de l'organisation