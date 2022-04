Catherine GOSSELIN

Mes années d'expérience sont surtout basées sur l'accueil,que ce soit accueil physique ou téléphonique, ce qui m'a permis de développer mon sens du contact et des relations humaines.

Autonome et dynamique, je m'adapte rapidement à de nouvelles fonctions et une nouvelle équipe.

J'ai à mon actif 20 ans d'expérience en secrétariat et 7 ans d'expérience dans le domaine du service à la personne.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Publipostage

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint