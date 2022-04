Catherine GRANDIN

Mes études et mes expériences ont toujours été axées, consciemment, vers le domaine de l'aide : après un parcours d'éducatrice spécialisée, puis de formatrice en insertion professionnelle, j'ai été amenée de façon naturelle à occuper des postes à responsabilités. Je me suis attachée alors à identifier des pistes d'actions qui me semblaient pertinentes, à être force de proposition envers les institutionnels et à construire des partenariats afin de pouvoir agir de façon systémique et cohérente sur un territoire.

Je sais, construire des process de pilotage de projet à la fois rigoureux et consensuel afin d'obtenir des différents acteurs une adhésion aux actions prévues, une répartition de ces actions, créer des synergies éventuelles, mettre en place des espaces de discussion permettant les ajustements sur le fond, etc....





Mes compétences :

Diversité

Lutte contre les discriminations