Catherine GRANDJEAN

Je souhaite maintenant transmettre mon savoir faire et mes connaissances du métier de courtage en assurances après 10 ans passés chez Gras Savoye en tant que Chargée de clientèle et responsable équipe dédiée aux établissements d'enseignement privé et public et aux établissements du secteur public administratif :



J'ai mené une double approche commerciale auprès d'entités du secteur privé et secteur public : prospection et études / réponse appels d'offre marché public, toutes branches IARD. En tant que responsable, j' ai managé une équipe composée de chargés de comptes et de sinistres.



Auparavant j'ai exercé durant 10 ans en tant qu'attachée de Direction chez Gras Savoye et CITADINES et animé durant 15 ans des associations en tant que Présidente et trésorière



Mes compétences :

Appel d'offre

Assurances

Collectivités Territoriales

Commerciale

Courtage

Enseignement

Formation

Manager

marché public

musées

Secteur public