Catherine GRANDJEAN

Conduite de projets RH/34 sites 1400 collaborateurs

SIRH/ conduite de projets SiRH et accompagnement du changement au niveau organisationnel

Accompagnement réorganisations

Dialogue social et preparation des reunions avec les IRP (prépa négo, CE, DP ...)/64 DP

Droit Social collectif et individuel légal et respect règles conventionnelles

Paie et administration du personnel

Management équipe 10 collaborateurs rh

GPEC/ classification des emplois et competences

Accompagnement RH des réorganisations

pilotage masse salariale /ETP

Bonne connaissance de la fonction publique hospitalière (personnel médical et personnel non médical

relation avec les tutelles et établissements de soins mettant à disposition des personnels de la FP

Très bonnes connaissances de la formation et



Mes compétences :

Droit

Droit social

Gestion des ressources

Gestion des ressources humaines

Ressources humaines

Conduite de projet