Catherine GRÉ

Motivée par l'esthétique et la coordination dans le design.

Attentive aux nouvelles possibilités du textile et de la sellerie -cuir.

Le numérique est pour moi le moyen de valider tout ce qui est ambitieux.

Transmettre : un plaisir qui me conduit à formaliser mes acquis sous forme de supports de conférences, ateliers démonstratifs, diaporamas "teaser".

Ma devise : "Décors-Valeur"



Mes compétences :

Enseignement artistique

Design graphique

Microsoft PowerPoint

Couleurs et Matières

Dessin

LibreOffice

Adobe Creative Suite