Catherine GUARNERI

Ingénieur expérimenté en modélisation de procédés industriels comme le fonctionnement d'une centrale nucléaire ou de phénomènes physiques complexes comme le chauffage par induction en flux transverse, j'ai formé et géré des équipes d'environ 10 personnes, je me suis occupée des relations techniques et contractuelles avec les clients et j'ai géré des budgets de plus de 700 k€ par an. J'ai la double compétence management et expertise technique.

Contactez-moi pour vos besoins en simulation, en management ou en formation.



Mes compétences :

Modélisation

Gestion de projet

Simulateur

Energie

Contrôle-commande

Modélisation numérique

Gestion budgétaire

Hydraulique

Mécanique des fluides

Gestion de la relation client

Nucléaire

Thermohydraulique

Simulation numérique

Ingénierie

Formation