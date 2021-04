Eric ERIC MAZAUD (MAZAUD)

Expériences et expertises en Marketing & Business Development B2B/C, Management de l'Innovation dans l'industrie mécanique, le conditionnement, l'agro-alimentaire, la haute technologie - contexte international - grands comptes



* Développer la part de marché profitable pour produits et services innovants en m'appuyant sur mon expertise stratégique et opérationnelle, et mon expérience industrielle

* Maitriser les dimensions techniques, managériales, marketing & commerciales, innovation dans la gestion d'affaires, de projets et d'équipes

* Manager l'organisation et les enjeux marketing et commerciaux en grands groupes et/ou PME/PMI dans un contexte international



Mes compétences :

Marketing industriel

Business development

Mix Marketing

Développement commercial

Gestion de la relation client

Marketing opérationnel

Marketing B2B

Marketing des services

Production industrielle

Marketing produit

Service client

Marketing stratégique

Vente B2B

Maintenance industrielle

Relations internationales

Sens de l'adaptation