Laurent GALASSO

16 ans d'expériences industrielles



COMPÉTENCE PRINCIPALE : LA CONDUITE DE PROJET EN AMOA et AMOE

Analyse des besoins

Méthodologie Gestion de Projet (courbes en V, APS, APD, DCE, EXE, REX)

Planification (MS PROJECT, PSN)

Gestion financière (SAP)

Management fonctionnel (architecte, BET, Bureau de Contrôle, sous-traitants)

Négociation commerciale

Reporting.

Supervision Tous Corps d’État

Connaissance des réglementations relative aux bâtiments assujettis au code du travail et aux ERP, aux locaux à risques et connaissance de la réglementation Urbanisme et Habitat.

Qualités rédactionnelles et administratives



COMPÉTENCES COMPLÉMENTAIRES :

AUTOCAD 2014

Logistique industrielle

Maintenance et exploitation informatique

Anglais courant technique, Espagnol communiquant





ENVIRONNEMENT D'INTERVENTION

Micro électronique et Nanotechnologies, Energies renouvelables, Métallurgie, Mécanique, Chimie



