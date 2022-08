Gilles FANGET

Ingénieur INPG( ENSEEG - 1980)

J'ai passé mes 4 premières années dans l'industrie pour Thomson Semiconducteurs en tant qu'ingénieur support technologique et procédés.

Par la suite j'ai rejoint le centre CEA de Grenoble. J'ai travaillé pendant 18 ans comme ingénieur-chercheur dans les domaines de la microélectronique ou connexes (CCD). En 2002, j'ai été mis à disposititon de la délégation Alsace de l'Anvar en tant que chargé d'affaires. J'étais simultanément missionné par le CEA comme correspondant de diffusion technologique pour la région.

J'ai ensuite rejoint le CEA LITEN en tant qu'adjoint à un chef d'une unité de R&D sur les énergies nouvelles. Depuis le début de 2006 je suis impliqué dans la gestion des contrats de collaborations du LITEN. Fin juin 2014, j'ai fait valoir mes droits à la retraite. Je suis ouvert à toute activité où je pourrais utiliser mes compétences (parrainage, tutorat, consulting, ...)

Depuis 2015, Co-fondateur et Président de Buxia Énergies, une coopérative citoyenne des énergies renouvelables oeuvrant pour la transition énergétique sur le Pays Voironnais et le Coeur de Chartreuse.



Autre réseau : http://www.linkedin.com/pub/1/7b6/569



Convictions :

J'ai signé le pacte écologique et vous ?

http://www.pacte-ecologique-2007.org/nicolas-hulot/pages/01_je_signe/01_00_jesigne.php?provenance

J'ai signé la charte pour la terre et l'humanisme et vous ?

http://www.colibris-lemouvement.org/index.php/TH



Mes compétences :

Gestion de l'innovation

Métrologie

Gestion & Pilotage projets

Énergies renouvelables